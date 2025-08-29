◇ナ・リーグドジャース5―1レッズ（2025年8月27日ロサンゼルス）ドジャース・大谷とコンビを組んだ新人捕手のラッシングは「ここ数試合ほど直球に頼らないプランを立てていた。全てがうまく機能した」と振り返った。試合序盤は大谷が配球を決めていたが3回に1度、ラッシングがサインを出した後はサインを任された。「“君がリードしてくれ”と。お互いを信頼し合っていた。1球だけ配球ミスをしてホームランを打たれたが