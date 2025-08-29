◇インターリーグマリナーズ4―3パドレス（2025年8月27日シアトル）パドレスのダルビッシュがマリナーズ戦に先発。4回4安打4失点で4敗目（3勝）を喫した。0―1の4回無死一、三塁からスアレスに甘いカットボールで3ランを被弾。「ちゃんと低めに投げていれば（結果は）変わったと思う。ちょっと悔やまれる」とし「ランナーをためて一発。今年はそれが本当に多い。ちゃんと学んで生かせていないのが情けない」と続けた。