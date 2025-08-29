茨城県つくば市のヤードで盗難されたものと知りながら自動車を保管したとして、パキスタン国籍の中古車販売会社代表らが逮捕されました。警察によりますと、いずれもパキスタン国籍でつくば市の中古車販売会社代表のイシティアーク・モハマド容疑者と、息子で従業員のカーン・ソフィアン容疑者は、去年11月からことし6月にかけて、会社の敷地のヤードで盗難車と知りながら自動車1台を保管した疑いがもたれています。警察は28日、ヤ