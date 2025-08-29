◇ナ・リーグドジャース5―1レッズ（2025年8月27日ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手（31）が27日（日本時間28日）、本拠地でのレッズ戦で5回2安打1失点、9奪三振の好投。エンゼルス時代の23年8月9日以来749日ぶりで、2度目の右肘手術からの復帰後初勝利を挙げた。マイナー登板なしという異例の道で二刀流完全復活を目指す中、11度目の登板での白星。4回先頭で逆転劇の口火を切る右前打も放って、ドジャース1勝目に