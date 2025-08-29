◇ナ・リーグドジャース5―1レッズ（2025年8月27日ロサンゼルス）大リーグ公式サイトのデータ解析システム「スタットキャスト」メンバーのデービッド・アドラー氏（33）が、「投手・大谷」の現在地と未来を解説。（1）対右打者のスプリット解禁、（2）多投したカーブの球速アップ、（3）リリース時の右腕の角度「アームアングル」の3つのポイントを挙げ、来季のサイ・ヤング賞獲得への鍵も指摘した。（取材・杉浦大介通信