◇ナ・リーグドジャース5―1レッズ（2025年8月27日ロサンゼルス）サッカーのMLSのロサンゼルスFCに加入した韓国代表FW孫興民（ソン・フンミン）が始球式。捕手役のスネルにノーバウンドで投げ込み、大きな歓声を浴びた。プレミアリーグのトットナムでは21〜22年シーズンで、同リーグアジア人初の得点王を獲得。今月、ロサンゼルスFCに移籍していた。ド軍の公式インスタグラムではロッカールームでの山本とのツーショッ