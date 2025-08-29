◇ナ・リーグドジャース5―1レッズ（2025年8月27日ロサンゼルス）この日、ドジャース・大谷が昨季メジャー史上初の「50―50」を達成した記念のボブルヘッド人形が配布された。5月15日に配布されたスライディング姿の「盗塁バージョン」とセット仕様のスイングする「本塁打バージョン」で、試合開始前からファンの長蛇の列ができた。昨年8月28日の愛犬デコピンとのコラボ人形以降、人形配布日は3試合連続本塁打。この日