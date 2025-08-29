セリエAのクレモネーゼは、元イングランド代表FWジェイミー・ヴァーディの獲得に迫っているようだ。28日、イタリアメディア『スカイスポーツ』が報じている。現在38歳のヴァーディは、2012年夏にレスターに加入すると、昨シーズンまで同クラブで活躍。2015-16シーズンには、“ミラクル・レスター”の一員としてリーグ制覇に貢献すると、2019−20シーズンはプレミアリーグで得点王に輝いた。在籍13シーズンで公式戦通算500試合