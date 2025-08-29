バルセロナに所属するスペイン代表MFフェルミン・ロペスが、自身の将来について重大な決断を迫られているようだ。28日、スペイン紙『マルカ』が報じている。現在22歳のF・ロペスはバルセロナの下部組織“ラ・マシア”出身。昨シーズンは公式戦通算46試合で8ゴール10アシストを記録し、国内3冠獲得に貢献した。そんな同選手に対して、チェルシーが獲得に関心を寄せている。以前からマンチェスター・ユナイテッド所属のアルゼ