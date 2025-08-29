新DCユニバースの幕開け『スーパーマン』が、本日2025年8月29日よりプレミア配信開始となった。7月11日の劇場公開より爆速での登場となる。 日本では公開初週の週末興行収入・動員ランキングでともに洋画 No.1 を記録し、累計興行収入は10億円超え。全世界累計興行収入においても6億ドルを突破。この夏最大ヒット作のひとつとなっている。 ※Amazon のアソシエイトとして、THE RIVERは適格販売により収