【ブリュッセル＝秋山洋成】欧州連合（ＥＵ）の執行機関・欧州委員会は２８日、米国の工業製品への関税を撤廃する法案を欧州議会に提出した。ＥＵの法案提出を受け、米国は、ＥＵ製の自動車に対する関税について、２７・５％から１５％に引き下げる。８月１日から遡及（そきゅう）して適用する。