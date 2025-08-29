イギリスの空母「プリンス・オブ・ウェールズ」が28日、東京港に初めて入港しました。イギリスは日本と防衛分野での協力強化に意欲を見せています。イギリス空母「プリンス・オブ・ウェールズ」は28日、神奈川県の横須賀港を出発。その後、東京港に到着するまでの航海に日本テレビの記者が同乗取材しました。「プリンス・オブ・ウェールズ」は全長およそ280メートル、30機以上の戦闘機の搭載が可能なイギリスの最新鋭空母です。28