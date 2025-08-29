ベビーフットから、サンリオの人気キャラクター「シナモロール」とコラボした限定パッケージが9月16日より数量限定発売♡ Mサイズで27cmまで対応、価格は2,200円(税込)。履いて・浸して・洗い流すだけの簡単3ステップで、ガサガサかかともつるスベ素足に導きます。シナモロールデザインの靴下やフットパック、シール付きで、ケア中もかわいく楽しめます♪ 履くだけ簡単♡角質ケア