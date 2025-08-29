全国的には暑い一日となる中、東京都心は少しだけ涼しくなりました。ただ、この週末からまた厳しい暑さがぶり返しそうで、秋の訪れはまだまだ遠そうです。東京・浅草。連日の猛暑から一転、過ごしやすい気候に、お酒も進みます。「あんまり暑いとさ、帰ろうかなと思うけど、このくらいの涼しさならいっぱい飲もうかなって思うじゃん」東京の最高気温は33.9℃。厳しい暑さも、28日は少しだけ和らぎました。大学生「日傘はいいかなっ