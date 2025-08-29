プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「ささ身とトマトの冷製スパゲティー」 「高野豆腐とアボカドのオムレツ」 「ブロッコリーのガーリックソテー」 の全3品。 冷たいスパゲティーに、温かい副菜を組み合わせてバランスをとりましょう。ビタミンACEがたっぷり取れる献立。【主食】ささ身とトマトの冷製スパゲティー 生のトマトとトマトジュースのW使いで爽やかに。当日の朝や前日の夜