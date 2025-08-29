岐阜市民病院の看護師の男が入院患者の体を触った不同意わいせつの疑いで逮捕されました。 逮捕されたのは岐阜市民病院の看護師髙木優丞（たかぎ・ゆうすけ）容疑者(23)です。警察によりますと髙木容疑者は７月21日の夜、入院中の20代の女性患者の体を触るなどした不同意わいせつの疑いがもたれています。女性患者は被害に遭った当時、投薬治療をしていて体が動かず、抵抗できない状態だったということです。 警察の