NY株式28日（NY時間11:46）（日本時間00:46） ダウ平均45525.26（-39.97-0.09%） ナスダック21627.79（+37.65+0.17%） CME日経平均先物42945（大証終比：+15+0.03%） きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は小反落。エヌビディア＜NVDA＞の決算が注目されたが、市場は冷静な反応を示している。データセンター部門の売上高が予想を下回ったほか、第３四半期の売上高も控えめな見通しを示した。