その後、ドル円は１４７円ちょうど近辺での推移となっている。全体的に様子見ムードが強まる中、ドル円は緩やかな売りに押され、一時１４６円台に下落する場面も見られた。ただ、この日発表の米ＧＤＰ改定値が上方修正されたことで１４７円台に買い戻されている。設備投資が大幅に上方修正されたことが上方修正の要因。 様々なイベントを通過したものの、結局ドル円は１００日線と２００日線の間でのレンジ相場から抜