フジテレビは、中居正広さんと元女性アナウンサーとのトラブルをめぐる問題で、港浩一前社長と大多亮元専務に対し、損害賠償を求めて提訴しました。前社長らに対する請求額は50億円となりました。◇28日、一連の“フジテレビ問題”をめぐって新たな動きが。フジテレビは、港浩一前社長と大多亮元専務に対して損害賠償請求の訴訟に踏み切りました。その金額は、50億円。2人の個人に対して、巨額の請求を行いました。中居正広