ボートレース若松のＳＧ「第７１回ボートレースメモリアル」は２８日、予選３日目が行われた。初日は５、６着と重い動きだった山口剛（４３＝広島）は２日目以降、気配が上昇。２号艇で出走した８Ｒではインの桐生順平をツケマイで破り、シリーズ初勝利を飾った。予選最終日は４Ｒ４号艇、１０Ｒ２号艇。準優ボーダーを６・００と想定すると２走１７点と厳しいノルマの勝負駆けとなる。それでも舟足も「ペラを叩き変えてレー