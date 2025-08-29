ボートレース若松のＳＧ「第７１回ボートレースメモリアル」は２８日、予選３日目が行われた。海野康志郎（３７＝山口）は３日目１Ｒ、６枠から前づけに動き２コースを奪取。コンマ０７の好スタートから差しハンドルで２着を確保した。「ピット離れや行き足が良く、下がることもない。スタートも気持ち良く決まって不安のない仕上がりです」と機力には納得の表情だ。得点率６・００、１７位タイとボーダー上で予選最終日に臨