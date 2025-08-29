災害時、避難所の受け入れ人数には限りがあり、大多数のかたは自宅での避難を余儀なくされると言われています。ライフラインが止まった際の在宅避難は決してラクではありません。特に、停電やトイレの備えは、安全に避難を続けるためにとても重要です。気軽に買える100均のグッズで、今すぐ準備しましょう。災害レスキューナースとして活躍する辻直美さんに、100円ショップで買える、おうち対策グッズを教えていただきました。有効