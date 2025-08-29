東京・渋谷区の明治神宮で28日、重要文化財である「門」に落書きが見つかりました。28日午後1時ごろ、渋谷区の明治神宮で「東神門に削ってある落書きがある」と職員から110番通報がありました。警視庁によりますと、国の重要文化財に指定されている東神門の柱を支える部分に、鋭利なもので削ったとみられる落書きが見つかったということです。落書きは縦5cm、横20cmほどにわたって、アルファベットのような文字が数カ所書かれてい