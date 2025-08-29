2025年5月に埼玉県の白岡市役所で発生した火災は、床のコンセントに接続されていたプラグの接触不良が原因だと市の調査でわかりました。2025年5月、白岡市役所で発生した火災では庁舎1階部分の一部、約800平方メートルが焼けました。出火原因などの調査をしていた市は28日、1階の床のコンセントに接続されていたプラグの接触不良により発熱したことが原因だと明らかにしました。付近に書類や段ボールなど燃えやすい物が置かれてい