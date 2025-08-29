桜島の南岳山頂火口で、28日午後10時56分に発生した噴火が、28日午後11時26分現在も継続していて、気象台は「連続噴火が継続している」と発表しました。この連続噴火が始まって以降の最高の噴煙の高さは、火口から2000mです。 噴火警戒レベルは３の入山規制が継続中で、気象台は火口からおおむね２キロの範囲で、大きな噴石と火砕流に警戒を呼びかけています。 桜島降灰予報（定時） ２９日午前９時から正午までは火口から西