NY株式28日（NY時間11:16）（日本時間00:16） ダウ平均45496.83（-68.40-0.15%） ナスダック21676.77（+86.63+0.40%） CME日経平均先物42975（大証終比：+45+0.10%） 欧州株式28日GMT15:16 英FT100 9218.14（-37.36-0.40%） 独DAX 24062.76（+16.55+0.07%） 仏CAC40 7767.82（+23.89+0.31%） 米国債利回り 2年債 3.633（+0.025） 10年債 4.219（-0.016） 30年債 4.884