ボートレース若松のＳＧ「第７１回ボートレースメモリアル」は２８日、予選３日目が行われた。３日目９Ｒ、１号艇で出走した西山貴浩（３８＝福岡）はコンマ１１のトップスタートから１Ｍ他艇の攻めを封じて先マイ。そのまま先頭を守りゴール。待望の初勝利をつかんだ。序盤２日間は６、３、４着と大苦戦。このイン戦の結果次第では予選最終日を待たずして準優進出が絶望的になるところだったが、なんとか踏みとどまって望み