歌手の松崎しげるが２８日、ＴＢＳラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」に出演。俳優の西田敏行さん、落語家の６代目三遊亭円楽さんとの不思議な縁を明かした。松崎は１９７０年に歌手デビュー。今年で５５周年を迎えて「うしろをパッと振り向いてると、いろんな事をやってきたなと」と回想した。松崎は１９７４年ごろ「ダメだ俺」と悩んだ時期もあったという。そんな中「売れない仲間ってのがいろんな風に悪い酒飲んでたよ、