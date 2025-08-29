『キン肉マン』最新89巻（9月4日発売）＆90巻（10月3日発売）を記念し、YouTube「週プレChannel」にて公開された「ウォーズマンの軌跡」。この動画のナレーション担当・燃え殻さん（右）と音楽担当・APAZZIさん8月29日（金）「キン肉マンの日」に、JC『キン肉マン』最新89巻（9月4日発売）＆90巻（10月3日発売）を記念し、YouTube「週プレChannel」にて公開された「ウォーズマンの軌跡」。この動画には、ナレーション担当として月