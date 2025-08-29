東京・臨海エリアに開業する「TOYOTA ARENA TOKYO」。新しいスポーツ観戦と地域の課題解決を図る先進の取り組みとは。約1万人が収容でき、360度どこからでも見やすい観客席に、コート中心に設置された大型ビジョン。東京・臨海エリアに誕生したトヨタ自動車グループによる最新アリーナ「TOYOTA ARENA TOKYO」。10月3日の開業に先駆けて、28日、メディア向けに公開しました。コンセプトは“スポーツ×サステナビリティ×モビリティ