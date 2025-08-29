ボートレース若松のＳＧ「第７１回ボートレースメモリアル」は２８日、予選３日目が行われた。羽野直也（３０＝福岡）は３日目２Ｒ、６コースから１Ｍは展開もなくバックは５番手。それでも、しぶとく追走し２周２Ｍの外マイで稲田浩二を振り切り４着でゴールした。今節は「前検でダメだと思った」という低調機と組み初日６着もシャフト交換の荒療治を敢行して流れは一変した。２日目は１Ｒでイン逃げ、後半１０Ｒも５枠から