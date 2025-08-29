【ツヴァーク［ST版］】 8月29日 出荷開始 価格：4,950円 ウェーブは、プラモデル「ツヴァーク［ST版］」を8月29日に出荷開始する。価格は4,950円。 本商品は、「装甲騎兵ボトムズ」に登場するAT「ツヴァーク」をプラモデル化したもの。1/35スケール初のキット化となる。 L級ならではの独特なフォルムを持つ機体で、走行用ユニット（サン