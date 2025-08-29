【プラモデル用片刃ニッパー 【スタンダードタイプ】】 8月29日 出荷開始 価格：3,080円 ハセガワは、工具「プラモデル用片刃ニッパー 【スタンダードタイプ】」を8月29日に出荷開始する。価格は3,080円。 本商品は、スタンダードタイプのプラモデル用片刃ニッパー。程よい厚みに加工された刃厚と握り易さを考慮した大型グリップにより、