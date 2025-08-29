女優の山本舞香が２８日、東京・渋谷区にオープンした「カルバン・クライン原宿」で行われたフォトコールイベントに出席した。ヘソ出しスタイルで登場した山本。新店にちなみ、自身が初挑戦したいことを問われると「昨年結婚したので、家族のために何かしたい。１５年間仕事ばっかりしてきたので」と回答した。昨年１０月に「ＭＹＦＩＲＳＴＳＴＯＲＹ」のボーカル・Ｈｉｒｏとの結婚を発表しており「いつか子どもができた