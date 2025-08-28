ソニーは2017年以前に出荷された一部の「FeliCa（フェリカ）」ICチップで、外部からデータの読み取りや改ざんされる可能性があることを確認したとしています。FeliCaは、JR東日本の「Suica」やイオンなどのサービス「WAON」でも使われていますが、ソニーと各事業者によると、サービスごとに独自のセキュリティーを構築しているので、安全性に問題はないとしています。