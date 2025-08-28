【新華社北京8月28日】中国国防部の張暁剛（ちょう・ぎょうごう）報道官は28日の記者会見で、最近、中国侵略日本軍の犯罪の証拠を示す新たな史料が多く発表されていることについて、日本が歴史の罪責を深く反省し、遺棄化学兵器の廃棄プロセスを加速させるよう求めると表明した。張氏は次のように述べた。日本軍国主義の残忍非道な侵略行為や虐殺行為は中国の人々と広範なアジア諸国の人々に計り知れない災難をもたらした。特