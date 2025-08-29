1989（平成元）年8月29日、三井銀行と太陽神戸銀行が90年4月に合併すると発表した。金融自由化や国際化に備え、規模拡大で経営基盤の強化を狙った。両行首脳は大蔵省に橋本蔵相（左）を訪ね、今後の取り組み方針を報告。行名は92年にさくら銀行となり、2001年には住友銀行と合併して三井住友銀行となった。