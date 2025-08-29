北朝鮮の金正恩総書記が来月、6年ぶりに中国訪問することがわかりました。中国政府は、抗日戦争勝利80年を記念し、来月3日に北京で行われる軍事パレードに北朝鮮の金正恩総書記が出席すると発表しました。金総書記の中国訪問は2019年以来、6年ぶり、5回目です。軍事パレードにはロシアのプーチン大統領も出席するということで、金総書記は北京滞在中、習近平国家主席やプーチン大統領と会談する可能性があります。