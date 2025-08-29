消費者庁表示対策課高橋佑美子 上席景品・表示捜査官「投稿された星5つの表示について、ステマの疑いがあったというもの」ヨガスタジオで知られる「LAVAインターナショナル」が運営するエステサロンで、予約サイトに従業員が自ら高評価を投稿したり、高評価の投稿をすれば値引きすると客に呼びかけたりしていたことがわかりました。LAVAは「指摘を厳粛に受け止め、再発防止に取り組む」としています。