中国・陝西省のホテルで朝食ビュッフェの持ち帰りを拒否された女性がとんでもない行動に出た。中国メディアの斉魯晩報が28日に報じた。記事によると、娘と朝食ビュッフェを食べていた女性は、食後にテーブルに20個以上のゆで卵を持ってきて殻をむき、中身だけを持ち帰ろうとした。しかし、スタッフに持ち帰りを制止されると、腹いせにむき終えたゆで卵をすべて手で握りつぶしてテーブルの上に放り投げ、娘の手を引いて去っていった