横浜F・マリノスのブラジル人FWヤン・マテウス（26）がカタール1部カタールSCに移籍することが発表された。クラブは22日、海外移籍を前提とした手続きと準備のためチームを離脱すると発表していた。打開力のある左利きのドリブラーを巡っては、カタールSCへの完全移籍が濃厚となっていた。◇ヤン・マテウス1998年9月4日生まれ、ブラジル出身の26歳。ブラジル、ポルトガルのクラブを経て22年夏に横浜Mに完全移籍。翌23年