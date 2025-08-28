ボートレース大村の「スポーツ報知杯」が２８日、開幕した。峰竜太（４０＝佐賀）は初日メインの１２Ｒ「発祥地選抜」でインからトップタイとコンマ１１の踏み込みから先マイ。他艇に攻め込む隙も与えずに危なげなく逃げ切った。前検の段階では伸びで手応えも出足系統の課題を指摘していたが、初陣快勝後は「全部の足が底上げできた。伸びもいいし、トルクも出た」と満足そうに振り返ったように持ち前の調整力を発揮して機力