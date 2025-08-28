ボートレース多摩川の「ルーキーシリーズ第１４戦第２６回スカパー！ＪＬＣカップ」は２８日、予選２日目が行われた。渡辺健（２６＝東京）は２日目２Ｒ、４コースから最内差しで３着。９Ｒは５コースから鮮やかなまくり差しを決めて１着をゲットした。「出足がしっかりしている感じ。それなりに出せている」と仕上がりにも満足げだ。当地前回戦の７月２９日にデビュー初Ｖ。「優勝して気持ちの部分でだいぶ変わった。楽にな