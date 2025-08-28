香港ディズニーランド・リゾートでは、開園20周年を記念した「最高にマジカルなパーティー（The Most Magical Party of All）」を開催中！新しいエンターテイメントや期間限定のオファーが盛りだくさんな、ディズニーの愛される仲間たちがパーティーを開催する特別なイベントが1年間にわたり開催中です。パーティースタイルの衣装に身を包んだキャラクターたちが、「最高にマジカルなパーティー」で出迎えてくれます。 香港デ