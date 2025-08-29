29日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比20円高の4万2950円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値4万2828.79円に対しては121.21円高。出来高は5299枚となっている。 TOPIX先物期近は3090.5ポイントと前日比7.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は0.72ポイント高で推移。 ○主要先物価格・0時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物