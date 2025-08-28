中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京8月28日】中国外交部の郭嘉昆（かく・かこん）報道官は28日の記者会見で、これまでに欧州30カ国の指導者、元政府要人、高官、駐中国使節、友好関係者ら50人近くが中国人民抗日戦争・世界反ファシズム戦争勝利80周年記念活動へ出席することを確認したと明らかにした。郭氏は、欧州30カ国の指導者ら50人近くの出席について「共同で歴史の記憶を守り、平和と正義を擁護する願