浙江省湖州市安吉県の九州昌碩広場で開かれた夜市の屋台。（６月１９日撮影、湖州＝新華社記者／劉茢）【新華社杭州8月28日】中国浙江省湖州市安吉県では夜になると、溶かした鉄を空に向けて振りまく演目「打鉄花」が空を彩る。千年以上の歴史を持つ技は国家級無形文化遺産に指定されている。浙江省湖州市安吉県で披露された「打鉄花」。（６月１９日撮影、湖州＝新華社記者／劉茢）県内にある奇幻嘉楽比風景区の