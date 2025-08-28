ライプツィヒは、プレミアリーグへの移籍を希望するオランダ代表MFシャビ・シモンズにロンドン渡航の許可を与えたようだ。28日、イギリスメディア『トークスポーツ』のベン・ジェイコブス氏が報じている。今夏の移籍市場で去就が注目されるシモンズは、以前からチェルシーが強い関心を示しており、個人合意に達しているとも伝えられていた。獲得に向けた正式オファーを準備していると報じられていたが、ここにきてトッテナムも