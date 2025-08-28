「日本維新の会」の石井章参議院議員が公設秘書の給与をだまし取った疑いがもたれている事件。その後の関係者への取材で、石井議員が勤務実態のない複数の人物を公設秘書として国に届け出ていたとみられることが分かりました。だまし取った給与の総額は800万円ほどとみられ、特捜部は押収した資料を分析して金の流れの解明を進めています。