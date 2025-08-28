ダークパターン対策協会は9月10日より、同協会が10月より開始するNDD認定制度の審査機関についてのオンライン説明会を開催する。8月28日にアナウンスされた直近の開催日は9月10日、9月22日、9月25日となっており、いずれも定員500人で参加費は無料の事前申込み制となる。○審査業務の受託希望者向けの説明会同協会は10月より、ダークパターンを回避し、誠実なWebサイト実装を行う企業を第三者が中立的に審査・認定する「NDD（Non-D